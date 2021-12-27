Honor выпустит складной смартфон почти без зазоров

Внешний дисплей смартфона будет иметь загнутые края с правой стороны и имеет по центру вырез под селфи-камеру. По слухам, диагональ этой внешней панели составит 6,5 дюйма, а диагональ основного дисплея — 8 дюймов.

Пока дата презентации Honor Magic V не была объявлена. Но судя по тизерам, это должно случиться скоро.