Honor выпустит складной смартфон почти без зазоров

Телефоны
Сегодня в 16:05
1 мин.
Honor выпустит складной смартфон почти без зазоровMagic V
Уже скоро Honor выпустит свой первый смартфон с гибким экраном Magic V. Компания сегодня выпустила короткое видео, которое освещает некоторые особенности дизайна устройства.
На видео показано устройство шарнирного механизма в новом смартфоне. Заметно, что у Magic V почти не будет зазора между частями экрана в сложенном состоянии. Это будет выгодно отличать устройство Honor от конкурентов.
Внешний дисплей смартфона будет иметь загнутые края с правой стороны и имеет по центру вырез под селфи-камеру. По слухам, диагональ этой внешней панели составит 6,5 дюйма, а диагональ основного дисплея — 8 дюймов.
Пока дата презентации Honor Magic V не была объявлена. Но судя по тизерам, это должно случиться скоро.
Источник: GSMArena