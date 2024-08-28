HONOR выпустит смартфон с дисплеем, защищающим от близорукости

Функция AI-дефокуса использует передовые алгоритмы для имитации эффекта специализированных линз, снижая нагрузку на глаза пользователя за счет корректировки направленного на них света. Эта технология использует динамические интегрированные сегменты микролинз (DIMS) по краям экрана для фокусировки света на периферийной сетчатке, помогая предотвратить близорукость.

Лабораторные испытания показали: AI-дефокус уменьшает близорукость в среднем на 13 градусов и увеличивает толщину центрального слоя хориоидеи в глазах уже через 25 минут работы с экраном.

В настоящее время эта инновационная технология поддерживает такие популярные приложения, как YouTube и Amazon Kindle, а в будущем планируется расширить ее функциональность за счет других приложений.