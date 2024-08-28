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Опубликовано 28 августа 2024, 20:24
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HONOR выпустит смартфон с дисплеем, защищающим от близорукости

Новая технология в складном смартфоне Magic V3
HONOR решила обратиться к области защиты глаз благодаря своей последней инновации в складном смартфоне Magic V3. Передовая технология AI-дефокуса, продемонстрированная в новом видеоролике YouTube-блогером Phonebuff, обещает значительно снизить нагрузку на глаза при длительном использовании смартфона.
HONOR выпустит смартфон с дисплеем, защищающим от близорукости

© Phonebuff

Функция AI-дефокуса использует передовые алгоритмы для имитации эффекта специализированных линз, снижая нагрузку на глаза пользователя за счет корректировки направленного на них света. Эта технология использует динамические интегрированные сегменты микролинз (DIMS) по краям экрана для фокусировки света на периферийной сетчатке, помогая предотвратить близорукость.

Лабораторные испытания показали: AI-дефокус уменьшает близорукость в среднем на 13 градусов и увеличивает толщину центрального слоя хориоидеи в глазах уже через 25 минут работы с экраном.

В настоящее время эта инновационная технология поддерживает такие популярные приложения, как YouTube и Amazon Kindle, а в будущем планируется расширить ее функциональность за счет других приложений.

Источник:YouTube
Автор:Максим Многословный
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