Honor выпустит смартфон среднего уровня с флагманским процессором

20:14, 27 ноября 2022
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Honor выпустит смартфон среднего уровня с флагманским процессоромЭто будет игровая модель
Honor недавно выпустила серию смартфонов Honor 80, а именно модели Honor 80 SE, Honor 80 и Honor 80 Pro, в Китае. Похоже, что компания планирует выпустить ещё один телефон под названием Honor 80 GT.
Фото: gizmochina
По словам китайского информатора, Honor 80 GT будет поставляться с плоским дисплеем. Напомним, все модели Honor 80, 80 SE и 80 Pro оснащены OLED-панелями с изогнутыми краями. Зато ориентированный на игры Honor 80 GT будет оснащён флагманским процессором Snapdragon 8 Plus Gen 1.
Ожидается, что устройство будет запущено в декабре 2022 года.