Honor выпустит смартфон среднего уровня с флагманским процессором

По словам китайского информатора, Honor 80 GT будет поставляться с плоским дисплеем. Напомним, все модели Honor 80, 80 SE и 80 Pro оснащены OLED-панелями с изогнутыми краями. Зато ориентированный на игры Honor 80 GT будет оснащён флагманским процессором Snapdragon 8 Plus Gen 1.

Ожидается, что устройство будет запущено в декабре 2022 года.