Honor выпустит собственные гибкие устройства

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Honor выпустит собственные гибкие устройстваНо подробностей об этом пока мало
Honor не так давно стал независимым от Huawei брендом. Сейчас он продолжает развиваться. Стало известно, что бренд даже готовится выпустить собственные устройства с гибкими экранами.
Honor запатентовал три названия: Magic Flip, Magic Fold и Magic Flex. Под этими именами не обязательно могут быть представлены именно смартфоны. Но ключевые слова в названиях всё же намекают на гибкий экран.
Пока эти торговые марки были зарегистрированы только в Китае, однако можно надеяться, что Honor выпустит новые устройства и на других рынках. Подробностей об этих девайсах, к сожалению, больше нет.
Недавно известный инсайдер RODENT950 рассказал, что новый флагманский смартфон Honor получит флагманский процессор Qualcomm — SM8350 Pro.