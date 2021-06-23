Honor выпустит собственные гибкие устройства

Honor запатентовал три названия: Magic Flip, Magic Fold и Magic Flex. Под этими именами не обязательно могут быть представлены именно смартфоны. Но ключевые слова в названиях всё же намекают на гибкий экран.

Пока эти торговые марки были зарегистрированы только в Китае, однако можно надеяться, что Honor выпустит новые устройства и на других рынках. Подробностей об этих девайсах, к сожалению, больше нет.

Недавно известный инсайдер RODENT950 рассказал, что новый флагманский смартфон Honor получит флагманский процессор Qualcomm — SM8350 Pro.