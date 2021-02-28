Honor выпустит собственный смартфон с гибким экраном

Об этом сообщил известный инсайдер Digital Chat Station. По его словам, Honor планирует выпустить новые смартфоны среднего и бюджетного уровня в скором времени. Предполагается, что средними могут быть Honor 11, Honor 11X и их варианты. А смартфонами начального уровня могут стать Honor 10A.

Кроме того, источник рассказал, что в мае или июне компания выпустит новый флагман. Он может быть оснащён процессором Snapdragon 888. Одним из его преимуществ будет хорошая камера.

И наконец инсайдер заявил, что Honor выпустит и складное устройство Honor Magic Foldable, которое будет поставляться одновременно с новым флагманским планшетом.