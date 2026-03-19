Honor выпустит среднебюджетный компактный смартфон с камерой на 200 МП

Информацию сообщил инсайдер DigitalChatStation. По его словам, он уже видел инженерный прототип смартфона. Устройство оснащено небольшим плоским экраном диагональю около 6,36 дюйма и мощной камерой.

Модель может получить основную камеру на 200 мегапикселей с крупным сенсором. Кроме неё, смартфон получит сверхширокоугольную камеру на 50 МП и перископический телеобъектив на 64 МП с оптическим зумом. Инсайдер отметил, что в устройстве используется «классическая» система камер.

Пока неизвестно, какие ещё характеристики получит новый телефон. Но показать его могут уже в первой половине этого года.