Honor выпустит среднебюджетный компактный смартфон с камерой на 200 МП

Опубликовано 19 марта 2026, 08:311 мин.
Honor выпустит среднебюджетный компактный смартфон с камерой на 200 МПТонкий и стильный. Возможно
Honor, по слухам, работает над новым смартфоном среднего класса. Устройство может получить название Honor 600 Air. Несмотря на свои размеры, телефон сможет похвастаться фотовозможностями.
Информацию сообщил инсайдер DigitalChatStation. По его словам, он уже видел инженерный прототип смартфона. Устройство оснащено небольшим плоским экраном диагональю около 6,36 дюйма и мощной камерой.
Модель может получить основную камеру на 200 мегапикселей с крупным сенсором. Кроме неё, смартфон получит сверхширокоугольную камеру на 50 МП и перископический телеобъектив на 64 МП с оптическим зумом. Инсайдер отметил, что в устройстве используется «классическая» система камер.
Пока неизвестно, какие ещё характеристики получит новый телефон. Но показать его могут уже в первой половине этого года.