Honor X60 Pro сравнили с X50 Pro: в чём он оказался хуже

Основным моментом является производительность. X60 Pro работает на процессоре Snapdragon 6 Gen 1, который, хотя и справляется с повседневными задачами, не может конкурировать с Snapdragon 8+ Gen 1 в X50 Pro. Это влияет на производительность в играх и многозадачность. Дисплей X60 Pro действительно обладает более высокой пиковой яркостью и усовершенствованной защитой глаз.

Что касается камер, обе модели имеют основной сенсор на 108 МП, но X50 Pro предлагает дополнительный макрообъектив и лучшую обработку изображений в условиях низкой освещенности. X60 Pro с батареей на 6600 мАч и быстрой зарядкой 66 Вт значительно превосходит 5800 мАч и зарядку 35 Вт X50 Pro.

В итоге, хотя Honor X60 Pro представляет собой заметные улучшения, он не соответствует «производительности и универсальности» X50 Pro, считает издание.