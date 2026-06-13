Honor X80 Pro Max с аккумулятором на 11 000 мА·ч показали вживую

Опубликовано 13 июня 2026, 10:131 мин.
Honor X80 Pro Max с аккумулятором на 11 000 мА·ч показали вживуюВыглядит знакомо
В Сеть слили живые фотографии грядущего смартфона Honor X80 Pro Max. Судя по снимкам, устройство действительно получит аккумулятор на 11 000 мА·ч.
Поддерживается, как пишут СМИ, быстрая проводная зарядка мощностью 90 Вт. У задней панели отделка под кожу двух цветов. Круглый блок камер в центре украшает надпись 50 Мп. Экран имеет тонкие рамки.
Судя по информации на экране, модель имеет номер BSN-AN00, 8 ГБ оперативной и 256 ГБ основной памяти. Разрешение экрана 1280×2788. Диагональ дисплея — 6,8 дюйма.
По слухам, внутри установлен процессор Snapdragon 6 Gen 5. Также СМИ говорят о защите от воды, устойчивости к падениям и сканер лица, либо отпечатка пальца.
Источник:gsmarena
Автор:Максим Многословный
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