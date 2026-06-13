Honor X80 Pro Max с аккумулятором на 11 000 мА·ч показали вживую

Судя по информации на экране, модель имеет номер BSN-AN00, 8 ГБ оперативной и 256 ГБ основной памяти. Разрешение экрана 1280×2788. Диагональ дисплея — 6,8 дюйма.

По слухам, внутри установлен процессор Snapdragon 6 Gen 5. Также СМИ говорят о защите от воды, устойчивости к падениям и сканер лица, либо отпечатка пальца.