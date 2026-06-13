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Опубликовано 13 июня 2026, 10:13
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Honor X80 Pro Max с аккумулятором на 11 000 мА·ч показали вживую

Выглядит знакомо
В Сеть слили живые фотографии грядущего смартфона Honor X80 Pro Max. Судя по снимкам, устройство действительно получит аккумулятор на 11 000 мА·ч.
Honor X80 Pro Max с аккумулятором на 11 000 мА·ч показали вживую

© Weibo

Поддерживается, как пишут СМИ, быстрая проводная зарядка мощностью 90 Вт. У задней панели отделка под кожу двух цветов. Круглый блок камер в центре украшает надпись 50 Мп. Экран имеет тонкие рамки.

© Weibo

Судя по информации на экране, модель имеет номер BSN-AN00, 8 ГБ оперативной и 256 ГБ основной памяти. Разрешение экрана 1280×2788. Диагональ дисплея — 6,8 дюйма.

По слухам, внутри установлен процессор Snapdragon 6 Gen 5. Также СМИ говорят о защите от воды, устойчивости к падениям и сканер лица, либо отпечатка пальца.

Источник:gsmarena
Автор:Максим Многословный
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#Инсайдерская информация
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