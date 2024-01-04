Honor X9b: что нового и стоит ли покупать этот смартфон

Фронтальная камера у Honor X9b может записывать видео только в 1080p 60 к/с, и это грустно. Хотя стоит аппарат сейчас около 250 долларов.

Также по какой-то причине в ночном режиме исчезает кнопка съёмки на фронтальную камеру. Ещё из недостатков смартфона — наличие только монозвучания, слишком низкое расположение сканера отпечатков, мощность зарядки максимум 35 Вт нестабильная работа датчика движения.

Тем не менее сильная сторона Honor X9b - автономность. Его хватает больше чем на сутки.

Экран у новинки очень хороший сам по себе. Частота обновления, например, - 120 Гц. Однако при покупке важно понимать, что дисплей здесь не плоский, а изогнутый.