Honor X9d с батареей 8300 мАч будет стоить в России 33 999 рублей

Honor X9d был представлен в конце сентября. Он оснащён AMOLED-экраном 6,79 дюйма с частотой обновления 120 Гц и яркостью до 6000 нит, разрешение — 1200×2640 пикселей. Вес устройства — 193 грамма. Корпус защищён от пыли, влаги и ударов по стандартам IP66, IP68, IP69 и IP69K и выдерживает падение с высоты до 2,5 метра, а также контакт с водой при температуре до 85 °C.

Смартфон работает на Qualcomm Snapdragon 6 Gen 5. Поддерживается быстрая зарядка 66 Вт. Основная камера 108 Мп f/1.8 OIS снимает видео 4K, 30fps, есть сверхширокоугольный сенсор 5 Мп и фронтальная 16 Мп.

Другие функции Honor X9d включают подэкранный сканер отпечатков пальцев и NFC.