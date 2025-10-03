Honor X9d с батареей 8300 мАч будет стоить в России 33 999 рублей

Опубликовано 03 октября 2025, 18:531 мин.
Honor X9d с батареей 8300 мАч будет стоить в России 33 999 рублейОн и крепкий
Смартфон Honor X9d с мощным аккумулятором на 8300 мАч и защищённым корпусом скоро появится в России. Продажи стартуют 13 октября, а цена модели с 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ памяти составит 33 999 рублей, пишут СМИ со ссылкой на источники.
Honor X9d был представлен в конце сентября. Он оснащён AMOLED-экраном 6,79 дюйма с частотой обновления 120 Гц и яркостью до 6000 нит, разрешение — 1200×2640 пикселей. Вес устройства — 193 грамма. Корпус защищён от пыли, влаги и ударов по стандартам IP66, IP68, IP69 и IP69K и выдерживает падение с высоты до 2,5 метра, а также контакт с водой при температуре до 85 °C.
Смартфон работает на Qualcomm Snapdragon 6 Gen 5. Поддерживается быстрая зарядка 66 Вт. Основная камера 108 Мп f/1.8 OIS снимает видео 4K, 30fps, есть сверхширокоугольный сенсор 5 Мп и фронтальная 16 Мп.
Другие функции Honor X9d включают подэкранный сканер отпечатков пальцев и NFC.
