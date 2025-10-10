HONOR X9d сбросили с воздушного шара, чтобы доказать его прочность

После падения смартфон остался цел и продолжил работать — спасибо защите IP66, IP68 и IP69K. Устройство по сертификации выдерживает сильные удары, пыль, струи воды и даже кратковременное в неё погружение.

HONOR X9d оснащён 6,79-дюймовым AMOLED-дисплеем с яркостью до 6000 нит, процессором Snapdragon 6 Gen 4, и батареей ёмкостью 8300 мА·ч, поддерживающей быструю зарядку на 66 Вт. Основная камера имеет разрешение 108 Мп, а фронтальная — 16 Мп.

Смартфон работает на Android 15 с оболочкой MagicOS 9.0, поддерживает 5G, NFC, Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2. Корпус выполнен из прочного алюмосиликатного стекла.