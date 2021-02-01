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Honor захотел превзойти Huawei
В производстве флагманов
Недавно Honor стал независимым от Huawei брендом. Китайской компании пришлось продать его под гнётом американских санкций. Генеральный директор Honor заявил, что бренд намерен превзойти бывшую материнскую компанию.
Чжао Мин (Zhao Ming) в последнем интервью сказал, что теперь, когда бренд больше не связан ограничениями Huawei, его главная цель на год — запуск флагманских устройств, которые смогут конкурировать с аналогами от Apple и Huawei. Мин добавил, что в Honor уверены — они смогут превзойти конкурентов, в том числе бывшую головную компанию.
Недавно также стало известно, что Honor планирует выпустить три флагманских смартфона в 2021 году. Это будут Honor View40, Honor 40 и новый Honor Magic.