Honor захотел превзойти Huawei

Чжао Мин (Zhao Ming) в последнем интервью сказал, что теперь, когда бренд больше не связан ограничениями Huawei, его главная цель на год — запуск флагманских устройств, которые смогут конкурировать с аналогами от Apple и Huawei. Мин добавил, что в Honor уверены — они смогут превзойти конкурентов, в том числе бывшую головную компанию.

Недавно также стало известно, что Honor планирует выпустить три флагманских смартфона в 2021 году. Это будут Honor View40, Honor 40 и новый Honor Magic.