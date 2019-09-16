HTC озвучила планы по дальнейшему выпуску смартфонов

В августе HTC заработала на 47,1% меньше, чем за аналогичный период в прошлом году. Годовые показатели тоже сильно просели. Исправлять эту ситуацию компания намеревается при помощи новой стратегии позиционирования.

Как рассказал президент тайваньского подразделения HTC Даррен Чен (Darren Chen), реализовывать новую стратегию компания будет преимущественно на родине. В частности, HTC сосредоточится на выпуске смартфонов стоимостью меньше $323, так как именно они на сегодняшний день составляют более 60% продаж на местном рынке.

Новые устройства с поддержкой 4G компания представит уже в четвёртом квартале текущего года. А вот с поддержкой 5G — в следующем году.