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HTC озвучила планы по дальнейшему выпуску смартфонов

Компания не собирается покидать рынок
Компания HTC в последнее время не радует частыми новинками смартфонов. Тем не менее, уходить с рынка она не собирается. По крайней мере, об этом говорит глава одного из подразделений HTC. Компания продолжит развиваться, правда, в основном у себя на родине.

В августе HTC заработала на 47,1% меньше, чем за аналогичный период в прошлом году. Годовые показатели тоже сильно просели. Исправлять эту ситуацию компания намеревается при помощи новой стратегии позиционирования.

Как рассказал президент тайваньского подразделения HTC Даррен Чен (Darren Chen), реализовывать новую стратегию компания будет преимущественно на родине. В частности, HTC сосредоточится на выпуске смартфонов стоимостью меньше $323, так как именно они на сегодняшний день составляют более 60% продаж на местном рынке.

Новые устройства с поддержкой 4G компания представит уже в четвёртом квартале текущего года. А вот с поддержкой 5G — в следующем году.

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