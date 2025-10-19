HTC, похоже, начнёт выпускать дешевые игровые смартфоны

Опубликовано 19 октября 2025, 13:301 мин.
HTC, похоже, начнёт выпускать дешевые игровые смартфоныИз новой серии Wildfire
На международной выставке GITEX 2025, проходящей в Дубае, HTC представила несколько новых смартфонов из линейки Wildfire. Среди них заметили устройство, которое может стать бюджетным игровым телефоном.
© Yasuhiro Yamane
СМИ опубликовали фото с выставки, где на стенде HTC видно шесть новых моделей. Каждая из них имеет свой уникальный дизайн камеры, напоминающий решения от Xiaomi, vivo и Samsung. Среди представленных устройств есть как защищённый смартфон, так и игровая модель.
По информации изданий, игровой вариант будет работать на процессоре Unisoc T765 и получит ёмкий аккумулятор на 5600 мА·ч. Основная камера будет иметь разрешение 50 МП, а фронтальная — 16 МП.
Пока компания не раскрыла официальные подробности.