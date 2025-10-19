HTC, похоже, начнёт выпускать дешевые игровые смартфоны

СМИ опубликовали фото с выставки, где на стенде HTC видно шесть новых моделей. Каждая из них имеет свой уникальный дизайн камеры, напоминающий решения от Xiaomi, vivo и Samsung. Среди представленных устройств есть как защищённый смартфон, так и игровая модель.