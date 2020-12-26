HTC пообещала новые смартфоны в 2021 году

«Приготовьтесь удивиться», — сказала Вонг журналистам, комментируя грядущие VR-продукты. Также глава HTC заявила, что развитие 5G будет выгодно для компании. Вонг уверена, что всё, что планирует HTC, позитивно скажется на доходах компании.

Стоит отметить, что последние годы финансовые показатели HTC остаются на низком уровне. К тому же компания так и не представила флагманский смартфон в 2020 году.

В сентябре HTC запустила свой первый 5G-аппарат под кодовым именем HTC U20 5G. Сообщается, что это дало компании возможность немного увеличить доходы.