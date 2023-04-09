HTC представила дешёвый смартфон для Африки

HTC Wildfire E3 Lite оснащён 6,517-дюймовым ЖК-экраном с разрешением HD+ и частотой обновления 60 Гц. Он работает на чипсете Unisoc SC9863. Телефон поставляется с до 4 ГБ оперативной памяти и до 64 ГБ хранилища.

На передней панели Wildfire E3 Lite установлена ​​5-мегапиксельная фронтальная камера. На задней панели — 13-мегапиксельная основная камера, 2-мегапиксельный датчик глубины и светодиодная вспышка. Смартфон питается от аккумулятора ёмкостью 5000 мАч с зарядкой 10 Вт.

В настоящее время ничего не известно о цене устройства, и неясно, на каких других рынках, кроме африканского, выйдет E3 Lite.