HTC представила дешёвый смартфон для Африки

14:30, 09 апреля 2023
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HTC представила дешёвый смартфон для АфрикиПока неясно, выйдет ли на других рынках
В Африке представили HTC Wildfire E3 Lite — устройство начального уровня на базе процессора Unisoc.
Фото: HTC
HTC Wildfire E3 Lite оснащён 6,517-дюймовым ЖК-экраном с разрешением HD+ и частотой обновления 60 Гц. Он работает на чипсете Unisoc SC9863. Телефон поставляется с до 4 ГБ оперативной памяти и до 64 ГБ хранилища.
На передней панели Wildfire E3 Lite установлена 5-мегапиксельная фронтальная камера. На задней панели — 13-мегапиксельная основная камера, 2-мегапиксельный датчик глубины и светодиодная вспышка. Смартфон питается от аккумулятора ёмкостью 5000 мАч с зарядкой 10 Вт.
В настоящее время ничего не известно о цене устройства, и неясно, на каких других рынках, кроме африканского, выйдет E3 Lite.