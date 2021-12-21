HTC привезла в Россию бюджетный смартфон с защитой от подглядывания в экран

В смартфон можно вставить две SIM-карты. Он получит экран диагональю 6,82 дюйма, разрешением 1640x720 пикселей и частотой обновления 90 Гц. В остальном у модели есть процессор Spreadtrum T610, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти с поддержкой microSD, четыре основные камеры на 13 Мп, 5 Мп и 2 Мп, а также фронталка на 8 Мп. Устройство работает на аккумуляторе ёмкостью 4600 мАч.

У HTC Wildfire E2 Plus есть любопытная фишка — специальный режим с защитой экрана от подглядывания. При нажатии кнопки включается угол обзора 45 градусов. Посторонние не смогут различить, что происходит на экране.

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