HTC привезла в Россию новый недорогой смартфон

HTC Wildfire E3 оснащён 6,51-дюймовым экраном разрешением HD+, процессором MediaTek Helio P22, имеет 4 ГБ оперативной памяти и либо 64, либо 128 ГБ постоянной. Смартфон поддерживает две SIM-карты и microSD. Сканер отпечатков пальцев у него располагается на задней панели.

Что касается камеры, то она состоит из четырёх модулей — на 13 Мп, 8 Мп, 2 Мп и 2 Ма. Устройство питает аккумулятор ёмкостью 4000 мАч.

Стоимость версии HTC Wildfire E3 с 4 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти составляет 12 990 рублей.

Недавно HTC также начала продавать в России модель Wildfire E lite.