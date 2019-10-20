HTC умудрилась сделать новый смартфон хуже бюджетных моделей 2016 года

Смартфон работает на однокристальной системе Snapdragon 435, которая вышла, внимание, в 2016 году в категории бюджетных платформ. Оперативной памяти у Exodus 1s 4 ГБ, а встроенной — каких-то 64 ГБ. При таком объёме памяти возникает резонный вопрос, как владельцы должны пользоваться «тяжёлым» криптовалютным кошельком? Оказывается, что с установкой карты памяти объёмом 400 ГБ. Но она, если что, в комплект поставки не входит.

Сообщается, что с помощью Exodus 1s можно верифицировать криптовалютные транзакции самостоятельно. Локально работает, правда, только биткойн-узел. А нагрузка на слабенький процессор получается настолько велика, что HTC советует работать с кошельком только при подключении к сети или аккумулятору. Иначе батарея слишком быстро разрядится (ёмкости у неё всего 3000 мАч).

Стоит отметить, что даже в 2016 году выходили смартфоны на процессорах помощнее, а главное, по более доступной цене. Например, Pro-версия Xiaomi Redmi 4 стоила $133. А вот стоимость Exodus 1s равна ни много ни мало $245.