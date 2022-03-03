HTC вернётся со смартфоном абсолютно нового типа для интернета будущего

Новость поступила от Чарльза Хуанга, генерального менеджера HTC в Азиатско-Тихоокеанском регионе, который, как сообщается, прокомментировал на MWC 2022, что компания представит новый смартфон в следующем месяце с неуказанными функциями “метавселенных”. Подробностей очень мало, включая любые технические характеристики, рынки, на которых он будет выпущен, или даже то, какие AR или VR функции будет предлагать новое устройство.

Эта новость очень похожа на последний крупный поворот HTC в сторону актуальных трендов: линейку телефонов Exodus с поддержкой блокчейна, которые компания предлагала в течение последних нескольких лет. Обещая децентрализованные приложения ("Dapps") и встроенный криптовалютный кошелек, телефоны могли запускать узлы блокчейна и даже добывать мизерные суммы криптовалюты, но смартфоны, как говорится, “не взлетели”.