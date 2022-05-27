HTC впервые за много лет выпустит флагманский смартфон

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HTC впервые за много лет выпустит флагманский смартфонУстройство уже начало проходить формальные процедуры
Вот уже почти два года как HTC забросила смартфонный бизнес. Однако, похоже, компания решила попытаться снова выйти на рынок мобильных устройств. Нидерландская организация по сертификации мобильных устройств Telefication заявила, что проверила некую модель HTC 2QBK200 на соответствие требованиям законодательства.
К сожалению, в Telefication не поделились подробностями о новинке. Однако журналисты предполагают, что данный смартфон может быть флагманским. Дело в том, что ранее появилась информация, что HTC планирует выпустить свой первый за долгое время Android-флагман в следующем месяце. Эта новость поступила от тайваньского агентства DigiTimes, которое получило подтверждение от топ-менеджера HTC на мероприятии HTC MWC 2022.
Новый флагман станет первым после HTC U12+, который вышел ещё в 2018 году. Есть информация, будто новинка будет ориентирована на приложения дополненной и виртуальной реальности и будет поддерживать глубокую интеграцию с собственной метавселенной HTC.