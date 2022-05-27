HTC впервые за много лет выпустит флагманский смартфон

К сожалению, в Telefication не поделились подробностями о новинке. Однако журналисты предполагают, что данный смартфон может быть флагманским. Дело в том, что ранее появилась информация, что HTC планирует выпустить свой первый за долгое время Android-флагман в следующем месяце. Эта новость поступила от тайваньского агентства DigiTimes, которое получило подтверждение от топ-менеджера HTC на мероприятии HTC MWC 2022.

Новый флагман станет первым после HTC U12+, который вышел ещё в 2018 году. Есть информация, будто новинка будет ориентирована на приложения дополненной и виртуальной реальности и будет поддерживать глубокую интеграцию с собственной метавселенной HTC.