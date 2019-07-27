HTC выпустила новый бюджетный смартфон серии Wildfire

Анонсировали устройство, как ни странно, в эфире российского телемагазина Shop & Show. Сейчас на его сайте Wildfire E продаётся за 8999 рублей. Есть информация, что во время презентации в эфире стоимость составляла 7300 рублей.

Экран смартфона равен 5,45 дюймам, разрешение — 1440×720 пикселей. Аппаратной основой устройства стала восьмиядерная платформа Unisoc, 2 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ флэш-памяти. Аппарат имеет двойную основную камеру на 13 и 2 Мп, а также фронтальную на 5 Мп. Аккумулятор обладает ёмкостью 3000 мАч.