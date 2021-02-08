HTC выпустит в России и Африке бюджетный смартфон

На это обратило внимание издание iXBT. На российском сайте HTC подробно описаны характеристики новинки. HTC Wildfire E lite оснащён 5,45-дюймовым экраном, двойной основной камерой, главный датчик которой 8-Мп. Устройство питает аккумулятор ёмкостью 3000 мАч. Полного заряда должно хватить на 250 часов в режиме ожидания. В качестве аппаратной основы тут выступает процессор MediaTek Helio A22 (MTK6761D).

На то, что это дешёвый смартфон намекает установленная на нём система Android 10 Go.

На сайте HTC есть ссылка «Где купить». Она ведёт на сайт «Ситилинка», но пока там не указана цена смартфона.