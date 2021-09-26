Huawei будет выпускать смартфонные процессоры Kirin даже себе в убыток

Сюй заявил, что Huawei продолжит поддерживать и развивать свою дочернюю компанию по разработке микросхем. Представитель производителя смартфонов также сказал, что Huawei в настоящее время старается выжить в суровых условиях. В такой ситуации разные компании действуют по-разному, и большое количество компаний предпочитают увольнять сотрудников. У Huawei же другой подход. Компании наоборот нужны талантливые специалисты, которые помогут преодолеть трудности. Поэтому Huawei в поиске сотрудников.

Напомним, США ввели санкции против Huawei в мае 2019 года.