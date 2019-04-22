Huawei даёт максимальную прощальную скидку на Honor 10

Завтра с 11:00 по московскому времени в официальном магазине компании Huawei можно будет приобрести HONOR 10 Premium с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти со скидкой 7000 рублей — за 24 990 рублей. Сейчас стоимость смартфона составляет 31 990 рублей.

Устройство имеет двойную основную камеру (один модуль на 24 МП, другой — на 16 МП) с поддержкой искусственного интеллекта. Диагональ дисплея равна 5,84 дюймам. Внизу экрана расположен сканер отпечатка пальца, также имеется возможность разблокировки при помощи распознавания лица. Ёмкость аккумулятора смартфона равна 3400 мАч. Поддерживает быструю зарядку Honor SuperCharge.