Huawei до сих пор выпускает смартфоны среднего класса. В чём их плюсы и стоит ли покупать

Ведущий YouTube-канала Quke.ru Андрей протестировал смартфон Huawei Nova 9 SE и рассказал о его основных достоинствах и недостатках. Аппарат Huawei Nova 9 SE является «урезанной» версией Nova 9. Причём схожи эти два устройства только дизайном - «начинки» у них разные. Также нужно понимать, что Google-сервисов в Huawei Nova 9 SE нет.

В комплекте с Nova 9 SE идёт силиконовый чехол. При этом материал корпуса - стекло, причём задняя панель глянцевая, поэтому пользоваться устройством лучше с чехлом. Сам по себе аппарат выглядит массивным за счёт того, что у него диагональ составляет 6,8 дюйма. В то же время рамки у IPS-экрана здесь - очень тонкие, и это один из главных его плюсов. Частота обновления дисплея равняется 90 Гц, яркости у смартфона тоже вполне достаточно.

Что касается производительности, то работает Huawei Nova 9 SE на процессоре Snapdragon 680 (8 ГБ ОЗУ). С повседневными задачами смартфон справляется отлично, в играх же всё сложнее. Так, в AnTuTu процессор выдает всего чуть более 200 тысяч баллов. Игры с таким процессором вполне можно запустить на средних настройках графики.

Автономность у устройства вполне обычная. Объём аккумулятора у Nova 9 SE равняется всего 4000 мА*ч, и «живёт» смартфон до конца дня. В комплекте с аппаратом также идёт зарядка мощностью в 66 Вт. То есть полностью вы сможете зарядить смартфон за примерно 40 минут.

Главный недостаток Huawei Nova 9 SE - в камерах. Фронтальный объектив здесь довольно хороший и к нему вопросов нет, а вот об основной камере в 108 МП так сказать нельзя. Вместе с основным модулем установлены на смартфоне широкоугольный в 8 МП, макро и портретный - по 2 МП. В то же время у Nova 9 SE нет оптической стабилизации, да и другие характеристики основного объектива у него такие себе, поэтому фотографии на него временами получаются тоже не очень. Хорошие снимки можно получить только при хорошем освещении. Примеры всех снимков - ниже.