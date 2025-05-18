Huawei добавила умный режим защиты глаз в серию Mate 70

Режим защиты глаз уже знаком пользователям — он уменьшает количество синего света и делает экран более тёплым. Теперь эта функция стала умной: с помощью искусственного интеллекта система определяет усталость глаз и автоматически регулирует яркость и цвет экрана.

Включить AI Eye Comfort можно в разделе: Настройки > Экран и яркость > Режим защиты глаз > Умный режим.

Помимо этого, обновление улучшает работу с функцией мультиэкрана — смартфон легко подключается к компьютерам Huawei с Windows для быстрого копирования текста между устройствами. Также улучшена работа Bluetooth, функции Huawei HiCar и встроенного переводчика.