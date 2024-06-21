Huawei Enjoy 70X с изогнутым OLED-дисплеем прошел сертификацию

BRE-AL00a оснащен двойным изогнутым 6,78-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 2700 x 1224 пикселей, поддержкой 10-битной глубины цвета и функцией сканером отпечатков пальцев под экраном. Устройство работает на базе окта-ядерного процессора с тактовой частотой 2,3 ГГц и конфигурациями памяти 8 ГБ/128 ГБ и 8 ГБ/256 ГБ.

Набор камер включает в себя 50-Мп основной и 2-Мп дополнительный датчики сзади, в то время как спереди расположена 8-Мп камера. Смартфон может похвастаться аккумулятором емкостью 6 000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 40 Вт, а в комплект поставки входит адаптер питания на 40 Вт.