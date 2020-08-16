Huawei готова выпустить первый смартфон на собственной операционной системе

Сообщается, что Huawei не решалась на выпуск смартфона с собственной HarmonyOS из-за незрелости платформы. Однако за последний год экосистема заметно «подросла»: увеличилось число разработчиков, а Huawei Mobiles Services получили несколько важных обновлений. Кроме того, США, похоже, не собираются отменять санкции против Huawei, введённые в прошлом году. Всё это подтолкнуло компанию к тому, чтобы решиться выпустить смартфон на HarmonyOS.

По слухам, первым таким устройством станет флагманский смартфон Mate 40, презентация которого состоится этой осенью. Но пока неясно, действительно ли готова Huawei на дебют HarmonyOS в таком важном устройстве.