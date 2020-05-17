Huawei готовит к выходу конкурента смартфону Xiaomi Redmi Note 9

Модель P Smart S будет преемником прошлогоднего Huawei P Smart и, судя по рендерам, получит похожий дизайн. Однако вместо двойной камеры новинка будет оснащена тройной. Основной датчик в ней будет 48-мегапиксельным. Если верить рендерам, смартфон выйдет в трёх цветах: зелёном, голубоватом и переливающимся чёрном.

По ранней утечке, в качестве аппаратной основы у новинки выступит процессор Kirin 710.

Как пишут журналисты, Huawei P Smart S должен выступить в качестве конкурента Redmi Note 9. И продаваться смартфон, как предполагается, будет по схожей цене. Однако модель Xiaomi всё-таки выглядит привлекательнее.