Huawei готовит к выходу множество смартфонов на чужих процессорах

Запреты вступили в силу в сентябре, и с тех пор Huawei не может производить собственные процессоры Kirin. А производитель платформ Snapdragon компания Qualcomm до сих пор пытается добиться торговой лицензии на поставку чипов китайцам.

Как пишут источники, до сентября Huawei удалось набрать достаточные запасы чипсетов Dimensity. Об этом свидетельствуют квартальные результаты MediaTek.

Стоит отметить, что Huawei и раньше выпускала смартфоны на процессорах MediaTek. Однако на этот раз мы впервые увидим от компании устройства среднего и высокого класса на таких чипсетах.