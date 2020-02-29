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Huawei готовит к выходу новые бюджетные 5G-флагманы
Продолжение Nova
Только в конце прошлого года Huawei представила недорогие смартфоны Nova 6 5G и Nova 6. Теперь же в сети появилась информация, что компания готовит к выходу новые бюджетные 5G-флагманы линейки Nova 7.
Об этом пишут китайские источники. По их сведениям, Huawei представит новые смартфоны в апреле, после запуска флагманов серии P40. Кроме того, инсайдеры сообщают, что компания выпустит три новых устройства Nova 7. И все они смогут работать в сетях пятого поколения.
Смартфоны будут называться Nova 7 5G, Nova 7 SE 5G и Nova 7 Pro 5G. по информации источников, какие-то из аппаратов будут работать на процессоре Kirin 990 5G и получат OLED-дисплей со встроенным сканером отпечатков пальцев.