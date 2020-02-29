Huawei готовит к выходу новые бюджетные 5G-флагманы

Об этом пишут китайские источники. По их сведениям, Huawei представит новые смартфоны в апреле, после запуска флагманов серии P40. Кроме того, инсайдеры сообщают, что компания выпустит три новых устройства Nova 7. И все они смогут работать в сетях пятого поколения.

Смартфоны будут называться Nova 7 5G, Nova 7 SE 5G и Nova 7 Pro 5G. по информации источников, какие-то из аппаратов будут работать на процессоре Kirin 990 5G и получат OLED-дисплей со встроенным сканером отпечатков пальцев.