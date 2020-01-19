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Huawei готовит к выходу новый бюджетный смартфон с большой батареей
Под брендом Honor
На сайте китайского центра по сертификации телекоммуникационного оборудования TENAA засветился новый смартфон Honor. Он получил камеру в прямоугольном модуле и аккумулятор почти на 5000 мАч.
В базе данных регулятора модель фигурирует под номером MOA-AL00. Судя по изображениям, смартфон получит основную камеру, оформленную в прямоугольный модуль.
Журналисты также выяснили, осветлив изображения, что в экране устройства имеется вырез под фронтальную камеру. Скорее всего, аппарат получит подэкранный сканер отпечатков пальцев.
Сообщается, что новый Honor оснащён дисплеем диагональю 6,39 дюйма и аккумулятором на 4900 мАч, а габариты его составляют 159.07 x 74.06 x 9.04 мм. Аппарат не поддерживает 5G. Журналисты предположили, что в его основе может лежать процессор Kirin 810.