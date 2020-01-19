Huawei готовит к выходу новый бюджетный смартфон с большой батареей

В базе данных регулятора модель фигурирует под номером MOA-AL00. Судя по изображениям, смартфон получит основную камеру, оформленную в прямоугольный модуль.

Журналисты также выяснили, осветлив изображения, что в экране устройства имеется вырез под фронтальную камеру. Скорее всего, аппарат получит подэкранный сканер отпечатков пальцев.

Сообщается, что новый Honor оснащён дисплеем диагональю 6,39 дюйма и аккумулятором на 4900 мАч, а габариты его составляют 159.07 x 74.06 x 9.04 мм. Аппарат не поддерживает 5G. Журналисты предположили, что в его основе может лежать процессор Kirin 810.