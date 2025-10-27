Huawei HarmonyOS 6 получит функцию передачи файлов на iOS в декабре

Пользователи смогут передавать фотографии, видео и другие файлы между смартфонами, планшетами и ПК Huawei с HarmonyOS 6 и выше и устройствами Apple с iOS 13, iPadOS 13 или macOS 10.15 и выше. Ранее HarmonyOS уже поддерживала обмен файлами между мобильными устройствами, планшетами и телевизорами, но лишь Huawei.

На данный момент компания тестирует бета-версию HarmonyOS 6 на своих флагманах. Обновление обещает более плавный интерфейс, улучшенную производительность и исправления багов.