Huawei HarmonyOS меньше нагружает систему, чем Android

Тестеры сообщили, что HarmonyOS требует меньше оперативной памяти, чем Android с прошивкой EMUI. Новую ОС проверяли на смартфоне Huawei Mate X2. Эта модель под управлением EMUI 11 потребляет 4,83 ГБ оперативной памяти из 8 ГБ. Смартфон же с HarmonyOS требует 4,23 ГБ. Места в хранилище китайская ОС тоже занимает меньше — на 6 ГБ.

На скриншотах ниже показана эта разница.