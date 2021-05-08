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Huawei HarmonyOS меньше нагружает систему, чем Android
Ненамного, но всё же
Сейчас идёт тестирование фирменной операционной системы Huawei HarmonyOS 2.0. Участники рассказывают всё больше интересных вещей о китайской ОС. Теперь стало известно, что HarmonyOS меньше нагружает систему, чем Android.
Тестеры сообщили, что HarmonyOS требует меньше оперативной памяти, чем Android с прошивкой EMUI. Новую ОС проверяли на смартфоне Huawei Mate X2. Эта модель под управлением EMUI 11 потребляет 4,83 ГБ оперативной памяти из 8 ГБ. Смартфон же с HarmonyOS требует 4,23 ГБ. Места в хранилище китайская ОС тоже занимает меньше — на 6 ГБ.
На скриншотах ниже показана эта разница.
Напомним, ранее Huawei объявила, что выпустит финальную сборку HarmonyOS 2.0 летом 2021 года.