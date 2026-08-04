Huawei, Honor, Vivo и др. перейдут на квадратные селфи-камеры как у iPhone 17

Опубликовано 04 августа 2026, 10:261 мин.
Huawei, Honor, Vivo и др. перейдут на квадратные селфи-камеры как у iPhone 17В 2027 году
В следующем году сразу пять крупнейших китайских производителей смартфонов — Huawei, Honor, Vivo, OPPO и Xiaomi — могут начать использовать новый тип фронтальной камеры с соотношением сторон 1:1, сообщил инсайдер SmartPikachu.
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Первой такую камеру применила Apple в серии iPhone 17. Квадратный сенсор удобен тем, что позволяет снимать как вертикальные, так и горизонтальные селфи без поворота самого смартфона. Кроме того, такая камера сама подстраивает кадрирование в зависимости от того, сколько человек попало в кадр, и может переключаться между портретным и пейзажным режимами, пишут СМИ.
Ранее ходили слухи, что Huawei и Honor опробуют такое решение уже во второй половине этого года, а OPPO тестирует 100-мегапиксельную квадратную камеру для будущих моделей.