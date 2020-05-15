Huawei и Honor объявили скидки на устройства до 16 тысяч рублей

В официальном интернет-магазине Huawei акция продлится до 26 мая. В её рамках можно приобрести смартфон Mate 30 Pro за 53 999 рублей вместо 69 999. Также снижение цены на 15 тысяч рублей получила модель Huawei P30 Pro. Кроме того, при покупке этого смартфона можно получить в подарок монопод стоимостью 2 590 рублей. В акции участвует и новейшая серия Huawei P40 со скидками до 7 000 рублей. Остальные предложения акции можно посмотреть по этой ссылке.

Что касается суббренда Honor, то у него акция продлится с 15 по 27 мая. В рамках распродажи можно приобрести ноутбуки серии Honor MagicBook нового поколения со скидкой 5 тысяч рублей и подарком.