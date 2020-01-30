Huawei и Realme обогнали Apple и Samsung по росту популярности

В 2019 году глобальные поставки смартфонов снизились на 2,2% по сравнению с 2018. В штуках количество поставленных устройств оказалось 1,38 млрд. Лидером рынка осталась южнокорейская компания Samsung. Однако её поставки за год выросли незначительно — на 1,7%.

Согласно пресс-релизу IHS, гораздо более хорошие показатели продемонстрировала Huawei, занявшая второе место на рынке. За год её поставки выросли на 16,7% по сравнению с 2018. Ещё больший рост показал бренд Realme — 275% за год! Правда, рыночная доля у него пока небольшая — всего 2%, что ставит его на девятое место.

Рост также показала Xiaomi — 4,5%. Остальные крупные производители смартфонов, в том числе Apple, за год показали снижение поставок. Такие образом китайские компании Huawei и Realme обогнали купертиновцев и южнокорейцев по росту популярности