Huawei изменила свой первый складной смартфон

Впервые на сайте китайского центра по сертификации телекоммуникационного оборудования Mate X появился в прошлом месяце. Тогда данные гласили, что смартфон будет весить 287 граммов. Свежее обновление показывает, что, на самом деле, вес устройства составит 300 граммов. Однако его габариты остались неизменными — 161,3 x 146,2 x 11 мм.

Также в TENAA появились изображения Mate X. Если им верить, смартфон получит плоскую и широкую кнопку включения с индикатором.

Сообщается, что Huawei улучшила шарниры устройства, хотя на изображениях этого, конечно, не видно.