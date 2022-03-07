Huawei изобрела смартфон с корпусом в стиле куска мыла

Большинство современных телефонов имеют корпус с передней панелью и задней крышкой, а вот запатентованный телефон Huawei выглядит так, будто его задняя крышка полностью охватывает весь корпус. Пока неясно, из чего будет сделана крышка: из пластика, стекла или металла. Скорее всего, смартфон на ощупь будет очень гладким.