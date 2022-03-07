Huawei изобрела смартфон с корпусом в стиле куска мыла

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Huawei изобрела смартфон с корпусом в стиле куска мылаИнтересно, выпустит ли
Huawei запатентовала смартфон с необычной внешностью. У него есть спрятанная под дисплеем камера, почти нет рамок, а корпус больше напоминает кусок мыла.
Большинство современных телефонов имеют корпус с передней панелью и задней крышкой, а вот запатентованный телефон Huawei выглядит так, будто его задняя крышка полностью охватывает весь корпус. Пока неясно, из чего будет сделана крышка: из пластика, стекла или металла. Скорее всего, смартфон на ощупь будет очень гладким.
В целом, задняя часть телефона очень похожа на Huawei nova 9 SE, выход которого ожидается в этом месяце. Стоит отметить, что пока это лишь патент, который Huawei может так и не претворить в реальность.
Источник: Gizmochina