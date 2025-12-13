Huawei Kirin 9030 оказался первым 5-нм чипом компании, созданным совместно с SMIC

Опубликовано 13 декабря 2025, 18:451 мин.
Huawei Kirin 9030 оказался первым 5-нм чипом компании, созданным совместно с SMICПоказал анализ
Huawei совместно с китайским производителем чипов SMIC создала Kirin 9030 — процессор с технологией 5 нм, как стало известно СМИ.
© Huawei
Компания официально указала модели для новых процессоров, но не раскрыла техпроцесс. Зато сообщили о росте производительности: Mate 80 Pro Max работает на 42% быстрее по сравнению с Mate 70 Pro+, оснащённым Kirin 9020. Такой скачок «трудно объяснить только оптимизацией ПО», что, как пишут СМИ, указывает на более современный техпроцесс.
И да, как показал анализ, проведённый Techinsights, Kirin 9030 производится с использованием технологии SMIC N+3, что делает его более продвинутым по сравнению с Kirin 9020 на 7 нм (N+2). Это позволяет приблизиться к 5 нм, хотя полностью соответствующих EUV-узлов нет.