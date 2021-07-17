Huawei лишилась ещё одного своего бренда смартфонов

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Сегодня в 13:06
Huawei лишилась ещё одного своего бренда смартфоновMaimang
В ноябре 2020 года Honor отделился от Huawei, став независимым брендом. Сегодня СМИ сообщили, что Huawei могла лишиться ещё одного бренда — Maimang. Под ним компания выпускала смартфоны в Китае.
Сообщается, что Huawei могла продать Maimang компании China Telecom. Дело в том, что недавно China Telecom подтвердила, что запустит смартфон Maimang 10 SE 19 июля в Китае. На тизере устройства нет логотипа Huawei.
На материалах прошлогоднего Maimang 9 лого Huawei было. Отсутствие оного на постере Maimang 10 SE заставляет задаться вопросом, а участвует ли Huawei в производстве новинки.
Напомним, согласно утечкам, Maimang 10 SE получит 6,5-дюймовый LCD экран частотой обновления 60 Гц, 8-Мп селфи-камеру, 13-Мп основную с двумя дополнительными датчиками на 2 Мп, а также процессор Snapdragon 480 5G. Питать устройство будет аккумулятор на 5000 мАч.