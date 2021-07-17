Huawei лишилась ещё одного своего бренда смартфонов

Сообщается, что Huawei могла продать Maimang компании China Telecom. Дело в том, что недавно China Telecom подтвердила, что запустит смартфон Maimang 10 SE 19 июля в Китае. На тизере устройства нет логотипа Huawei.

На материалах прошлогоднего Maimang 9 лого Huawei было. Отсутствие оного на постере Maimang 10 SE заставляет задаться вопросом, а участвует ли Huawei в производстве новинки.