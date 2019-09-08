Huawei Mate 30 на новейшем процессоре оставил далеко позади всех конкурентов с искусственным интеллектом

Название устройства в бенчмарке не указано, но понятно, что это Mate 30. Ведь именно он станет первым смартфоном на представленном недавно впечатляющем процессоре Kirin 990. Тестировали устройство с поддержкой 5G, то есть, работающее на топовой версии процессора.

В итоге, оно набрало в два раза больше баллов, чем предыдущий лидер тестов Honor 20S на Kirin 810. Вообще, стоит отметить, что весь топ рейтинга занят устройствами от Huawei. Аппараты на Snapdragon появляются там в первый раз только на 6 месте.

Данный бенчмарк оценивает способность девайсов выполнять задачи, связанные с искусственным интеллектом. Неудивительно, что Kirin 990 вырвался вперёд, ведь он имеет специальный трехъядерный нейронный процессор (NPU).