Huawei Mate 40 Pro подтвердил статус Android-смартфона с мощнейшим процессором

Ранее стало известно, что Huawei Mate 40 Pro и Kirin 9000 заняли первое место в рейтинге бенчмарка AI Benchmark, который тестирует возможности смартфонов решать задачи с применением алгоритмов искусственного интеллекта (ИИ).

Теперь мы можем оценить, как Kirin 9000 показывает себя в других тестах. В многоядерном тесте GeekBench Huawei Mate 40 Pro в режиме Performance набрал 3704 балла, превзойдя iPhone 11 Pro Max на 200 баллов и обойдя все Android-смартфоны. В одноядерном тесте, увы, Kirin 9000 показывает не лучший результат, но андроид-конкурентов всё же опережает.