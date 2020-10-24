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Huawei Mate 40 Pro подтвердил статус Android-смартфона с мощнейшим процессором
Обходят устройства на Snapdragon 865+
Ресурс GSMArena поделился результатами тестирования нового процессора Huawei Kirin 9000 в различных бенчмарках. Эта платформа лежит в основе устройств серии Mate 40. Похоже, что она действительно одна из самых мощных среди Android-конкурентов.
Ранее стало известно, что Huawei Mate 40 Pro и Kirin 9000 заняли первое место в рейтинге бенчмарка AI Benchmark, который тестирует возможности смартфонов решать задачи с применением алгоритмов искусственного интеллекта (ИИ).
Теперь мы можем оценить, как Kirin 9000 показывает себя в других тестах. В многоядерном тесте GeekBench Huawei Mate 40 Pro в режиме Performance набрал 3704 балла, превзойдя iPhone 11 Pro Max на 200 баллов и обойдя все Android-смартфоны. В одноядерном тесте, увы, Kirin 9000 показывает не лучший результат, но андроид-конкурентов всё же опережает.
Зато в AnTuTu 8 и 3DMark Huawei Mate 40 Pro в режиме Performance — безусловный лидер (без этого режима, результаты, конечно, хуже).