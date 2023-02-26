Huawei Mate 50 Pro оказался крепче Samsung Galaxy S23 Ultra: их бросали на бетон

Huawei Mate 50 Pro оказался крепче Samsung Galaxy S23 Ultra: их бросали на бетонДелайте выводы
Почти каждый производитель старается оснащать дисплеи своих телефонов дополнительным слоем защиты. Так, PBKreviews выложил на YouTube ролик с испытанием Samsung Galaxy S23 Ultra, который он ронял на бетонный пол. Он также провел аналогичный тест на Huawei Mate 50 Pro.
Фото: Huawei
В видеоролике PBKreviews сначала ронял Galaxy S23 Ultra на бетонный, потом такая же судьба ждала и Huawei Mate 50 Pro.
Galaxy S23 Ultra, хоть и оснащен новейшей защитой Gorilla Glass Victus 2, однако экран смартфона не выдержал удара при испытании на падение с высоты пояса. Автор решил не рисковать, бросая его c высоты своей головы.
Когда китайский производитель выпустил Mate 50 Pro, он назвал телефон "несокрушимым". Он утверждал, что экран этого устройства в 10 раз прочнее, чем у любого другого телефона в мире, пишет GizChina. И да, тест на падение доказал, что Huawei нас не обманула.
Устройство полностью выдержало первый тест на падение с высоты пояса. Во втором испытании телефон был сброшен с высоты головы. Mate 50 Pro приземлился на экран, но ничего не произошло, хоть на боковых сторонах телефона и появилось несколько вмятин.
Делайте выводы, как говорится.