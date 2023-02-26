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13:46, 26 февраля 2023
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Huawei Mate 50 Pro оказался крепче Samsung Galaxy S23 Ultra: их бросали на бетон

Делайте выводы

Почти каждый производитель старается оснащать дисплеи своих телефонов дополнительным слоем защиты. Так, PBKreviews выложил на YouTube ролик с испытанием Samsung Galaxy S23 Ultra, который он ронял на бетонный пол. Он также провел аналогичный тест на Huawei Mate 50 Pro.

Huawei Mate 50 Pro оказался крепче Samsung Galaxy S23 Ultra: их бросали на бетон

Фото: Huawei

В видеоролике PBKreviews сначала ронял Galaxy S23 Ultra на бетонный, потом такая же судьба ждала и Huawei Mate 50 Pro.

Galaxy S23 Ultra, хоть и оснащен новейшей защитой Gorilla Glass Victus 2, однако экран смартфона не выдержал удара при испытании на падение с высоты пояса. Автор решил не рисковать, бросая его c высоты своей головы.

Huawei Mate 50 Pro оказался крепче Samsung Galaxy S23 Ultra: их бросали на бетон

PBKreviews

Когда китайский производитель выпустил Mate 50 Pro, он назвал телефон "несокрушимым". Он утверждал, что экран этого устройства в 10 раз прочнее, чем у любого другого телефона в мире, пишет GizChina. И да, тест на падение доказал, что Huawei нас не обманула.

Huawei Mate 50 Pro оказался крепче Samsung Galaxy S23 Ultra: их бросали на бетон

PBKreviews

Устройство полностью выдержало первый тест на падение с высоты пояса. Во втором испытании телефон был сброшен с высоты головы. Mate 50 Pro приземлился на экран, но ничего не произошло, хоть на боковых сторонах телефона и появилось несколько вмятин.

Делайте выводы, как говорится.

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