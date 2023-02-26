Huawei Mate 50 Pro оказался крепче Samsung Galaxy S23 Ultra: их бросали на бетон

В видеоролике PBKreviews сначала ронял Galaxy S23 Ultra на бетонный, потом такая же судьба ждала и Huawei Mate 50 Pro.

Galaxy S23 Ultra, хоть и оснащен новейшей защитой Gorilla Glass Victus 2, однако экран смартфона не выдержал удара при испытании на падение с высоты пояса. Автор решил не рисковать, бросая его c высоты своей головы.