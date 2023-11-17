Huawei Mate 60 Pro+ обошел iPhone 15 Pro Max и назван лучшим камерофоном 2023 года

Эксперты DxOMark отмечают исключительную производительность Mate 60 Pro+ при съемке фотоснимков, демонстрируя превосходство в различных сценариях и условиях освещения. Его умение «находить идеальный баланс» между сохранением деталей и шумоподавлением обеспечивает «точную экспозицию, широкий динамический диапазон и восхитительную цветопередачу».

Набрав 160 баллов в категории «Фото», Mate 60 Pro+ демонстрирует «отличную отзывчивость и точность» при съемке динамичных сцен. Даже в условиях недостаточной освещенности камера сохраняет «высочайшую производительность, обеспечивая расширенный динамический диапазон, контролируемый уровень шума и высокую детализацию». Несмотря на то что Mate 60 Pro+ не лишен мелких недостатков, он задает высокую планку, которую в 2024 году будут стремиться превзойти конкуренты.