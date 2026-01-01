Huawei Mate 80 GTS, похоже, станет игровым смартфоном

Основное внимание в слухах уделяется необычной системе отвода тепла. По данным инсайдеров, инженеры Huawei испытывают для Mate 80 GTS «смелую» конструкцию охлаждения.

Это наводит на мысль, что Huawei может позиционировать Mate 80 GTS именно как устройство для игр. В таких смартфонах процессоры мощнее (ожидается Kirin 9030 Pro). Чтобы сдержать цену, компания может пожертвовать основной камерой, сделав упор на производительность, большой экран и аккумулятор.

Ожидается, что все детали о Huawei Mate 80 GTS станут известны в первой половине 2026 года.