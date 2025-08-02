Huawei Mate 80 и Mate X7 получат улучшенную систему охлаждения и новые батареи

Опубликовано 02 августа 2025, 18:551 мин.
Huawei Mate 80 и Mate X7 получат улучшенную систему охлаждения и новые батареиПриятно удивит
Huawei готовит смартфоны Mate 80 и Mate X7 с улучшенными технологиями охлаждения. По данным инсайдеров, устройства получат полноценные кулеры, а также ультратонкие охлаждающие пластины из графена толщиной всего 0,15 мм с добавлением меди.
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В прошлом году Huawei уже использовала графеновые охлаждающие пластины в модели Mate X6. Эти пластины равномерно распределяют тепло и настолько прочны, что способны даже разрезать кубики льда. В новых смартфонах компания планирует объединить графен и медь, чтобы добиться еще более эффективного охлаждения. Кроме того, ожидается использование жидкостного охлаждения с микропомпой, которое улучшит работу топовых моделей.
Также ожидаются инновации в области батарей. Mate 80 и Mate X7 получат аккумуляторы с отрицательным электродом из кремния и углерода. Такие батареи могут хранить больше энергии, заряжаться быстрее и служить дольше, чем традиционные литий-ионные.
Пока что официального подтверждения этих новинок нет.