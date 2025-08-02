Huawei Mate 80 и Mate X7 получат улучшенную систему охлаждения и новые батареи

В прошлом году Huawei уже использовала графеновые охлаждающие пластины в модели Mate X6. Эти пластины равномерно распределяют тепло и настолько прочны, что способны даже разрезать кубики льда. В новых смартфонах компания планирует объединить графен и медь, чтобы добиться еще более эффективного охлаждения. Кроме того, ожидается использование жидкостного охлаждения с микропомпой, которое улучшит работу топовых моделей.

Также ожидаются инновации в области батарей. Mate 80 и Mate X7 получат аккумуляторы с отрицательным электродом из кремния и углерода. Такие батареи могут хранить больше энергии, заряжаться быстрее и служить дольше, чем традиционные литий-ионные.

Пока что официального подтверждения этих новинок нет.