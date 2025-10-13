Huawei Mate 80 оснастят новым поколением камер с технологией LOFIC

Опубликовано 13 октября 2025, 15:001 мин.
Huawei Mate 80 оснастят новым поколением камер с технологией LOFICДля улучшенной съёмки
Huawei готовит флагманскую серию Mate 80, которая, по данным инсайдеров, получит новое поколение технологии камер LOFIC (Lateral OverFlow Integration Capacitor). Эта система должна значительно улучшить качество фотографий и сделать их «ближе к уровню профессиональных кинокамер», пишут СМИ.
LOFIC позволяет каждому пикселю сенсора по-особому накапливать и обрабатывать свет в зависимости от освещения сцены. Благодаря этому камера сохраняет детали как в ярких участках, так и в тенях.
Инсайдер DigitalChatStation сообщает, что новое поколение LOFIC устраняет такие дефекты, как смазывание при съёмке движущихся объектов. Кроме того, система работает быстрее и эффективнее, чем предыдущие решения.
Первым смартфоном с новой технологией стал Xiaomi 17 Pro, на очереди Huawei Mate 80.
По слухам, Apple также разрабатывает собственный сенсор CMOS с поддержкой LOFIC, но внедрить его в продукцию компании планируется не раньше 2028 года.
