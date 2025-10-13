Huawei Mate 80 оснастят новым поколением камер с технологией LOFIC

LOFIC позволяет каждому пикселю сенсора по-особому накапливать и обрабатывать свет в зависимости от освещения сцены. Благодаря этому камера сохраняет детали как в ярких участках, так и в тенях.

Инсайдер DigitalChatStation сообщает, что новое поколение LOFIC устраняет такие дефекты, как смазывание при съёмке движущихся объектов. Кроме того, система работает быстрее и эффективнее, чем предыдущие решения.

Первым смартфоном с новой технологией стал Xiaomi 17 Pro, на очереди Huawei Mate 80.

По слухам, Apple также разрабатывает собственный сенсор CMOS с поддержкой LOFIC, но внедрить его в продукцию компании планируется не раньше 2028 года.