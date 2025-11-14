Huawei Mate 80, похоже, получит первую фирменную версию с 20 ГБ ОЗУ

Опубликовано 14 ноября 2025, 19:341 мин.
Huawei Mate 80, похоже, получит первую фирменную версию с 20 ГБ ОЗУЖдёте?
Серия Huawei Mate 80 активно обрастает слухами. По сообщениям инсайдеров, топовые модели могут получить кастомную версию с 20 ГБ оперативной памяти.
© Huawei
Ранее говорилось, что складной Huawei Mate X8 может стать первым устройством с 20 ГБ ОЗУ. Теперь DigitalChatStation уточняет: именно будущий флагман Huawei — вероятнее всего, Mate 80 — получит «особую китайскую разработку» оперативной памяти на 20 ГБ. Помимо этого, может появиться «непубличная» версия на 24 ГБ, предназначенная для «ограниченных» продаж.
Ожидается, что варианты Mate 80 с 20 и 24 ГБ ОЗУ будут работать в паре с новым 5G-чипсетом Kirin 9030.